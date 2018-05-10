Malezya'da 60 yıldan sonra iktidar değişti

Malezya'nın eski başbakanı muhalif siyasetçi Mahathir Muhammed ülkede yapılan genel seçimlerde tarihi bir zafere imza attı. Seçim komisyonu, Mahathir'in Harapan Rakyat (Halkın Umudu) adlı muhalefet ittifakının, hükümet için gerekli 112 sandalyelik barajı geçip mecliste 115 sandalye kazandığını duyurdu. Malezya meclisinde milletvekili sayısı 222.

EMEKLİLİK DÖNEMİME SON VERDİ

Emeklilik dönemine son verip seçimlere katılan 92 yaşındaki Mahathir, 60 yıldan uzun süredir iktidar olan Barisan Nasional (BN) koalisyon hükümetini de sandıkta devirmiş oldu.

İktidar koalisyonunun lideri Necib Rezak, Mahathir'in eski yardımcılarından. Gazetecilere konuşan Mahathir, "İntikam arayışında değiliz, hukukun üstünlüğünü yeniden inşa etmek istiyoruz" dedi.

EN YAŞLI LİDER

Dünyanın seçimle başa gelen en yaşlı lideri olan Mahathir, yemin töreninin Perşembe günü düzenlenmesini umduğunu belirtti.

Devlet Başkanlığı sözcüsü ise Reuters'a açıklamasında yeni başbakanın Perşembe günü yemin etmeyeceğini söyledi ve gerekçesine ilişkin ise bir açıklama yapmadı. Malezya hükümeti sözcüsü Perşembe Cuma gününü resmi tatil ilan etti.

MAHATHİR, İKTİDARDAKİ NECİB REZAK'IN AKIL HOCASIYDI

İktidardaki BN koalisyon ittifakının en büyük partisi Birleşik Ulusal Malay Örgütü, ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettiği 1957 yılından bu yana Malay siyasetinde egemen olan partisi. Ama koalisyon son yıllarda halkın desteğini kaybetmeye başlamıştı.

Malezya'da 2013 yılında düzenlenen seçimlerde muhalefet sandıktan beklenmedik bir şekilde güçlenerek çıktı ve halk oylamasında çoğunluğu elde etmesine rağmen hükümet kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamadı.