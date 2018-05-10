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Son dakika: Trump-Kim Jong-un görüşme tarihi belli oldu

Başkanı , lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşeceğini açıkladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 10.5.2018 18:37
Son dakika: Trump-Kim Jong-un görüşme tarihi belli oldu

Başkanı Trump, söz konusu görüşmeye ilişkin açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Trump, "Kim Jong-un ile benim aramda epeydir beklenen görüşme 12 Haziran'da Singapur'da yapılacak. İkimizde bu buluşmanın dünya barışı için çok özel bir an olmasına gayret göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Daha önce Kim ile yapacağı görüşme için en uygun yerin iki ülke sınırında yer alan Askerden Arındırılmış Bölge () olduğunu dile getiren Trump, dün 'da yaptığı açıklamada ise görüşme yerini 3 gün içinde açıklayacağını ve buranın DMZ olmadığını belirtmişti.

ABD Başkanı ayrıca, 'den teslim alınan 3 Amerikalı rehineyi gece saatlerinde Washington'da karşılamış ve söz konusu adımından dolayı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a teşekkür etmişti.

Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

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Son dakika: Trump-Kim Jong-un görüşme tarihi belli oldu
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