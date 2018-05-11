Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Bursa'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Merkez Osmangazi ilçesinde otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 07:26 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 07:27
Bursa'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Turgut C. idaresindeki 16 S 5191 plakalı servis minibüsü, Güneştepe Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde yönetimindeki 06 CAG 26 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savrulurken serviste bulunan Nurullah Kocabay, Eren D, Emine B. ve Merve Kara ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Otomobilde sıkışan sürücü Şahin Kurtuldu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesikaldırılanlan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Servis şoförü Turgut C. gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN