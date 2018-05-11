Çikolata otoyolu

Polonya
'nın başkenti Varşova
ile Poznan şehirlerini birbirine bağlayan otoyol
da yaşanan kaza yüzünden dört şeritli yolun tamamı çikolatayla kaplandı. 12 ton sıvı çikolata taşıyan TIR'ın tüm yükü bir dere gibi otoyola aktıktan kısa süre sonra kuruyarak dört şeridin birden üzerini örttü. Bölgeye gelen yetkililer hem TIR'ı kaldırmak hem de çikolatayı temizlemek için hummalı bir çalışmaya girdi. Kapanan yolda uzun kuyruklar oluşurken yola dökülen çikolatanın bir kısmı sıcak su yardımıyla eritildi. Bir kısmı ise iş makinelerinin kepçeleri sayesinde asfaltın üzerinden kazındı. Otoyolda oluşan çikolata katmanının beş santimetre kalınlığında olduğunu kaydeden yerel itfaiye görevlisi Bogdan Kowalski "Dökülen yağ olsaydı temizlemesi daha kolay olurdu, çünkü sıvı çikolata vakit geçtikçe katılaşıyor. Onu kaldırmak ise kar küremekten daha zor bir iş" ifadelerini kullandı. Kazanın
yaşandığı Slupca bölgesinin Emniyet Sözcüsü Marlena Kukawka ise "Uzun süredir acil durum ve müdahale ekiplerinin, işlerini yaparken bu kadar gülümsediğini görmemiştim" dedi. Kazanın sebebi açıklanmadı.