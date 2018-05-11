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artık habersiz füze fırlatmayacak"

Son dakika haberi... artık habersiz bir ya da kıtalararası fırlatmaları yapmayacağını bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 13:27
“Kuzey Kore artık habersiz füze fırlatmayacak
'nin Havacılık İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ri Yong Son: - "Ulusal programı tamamlandığı için bir füze testi ya da fırlatmalarına gerek kalmadı"

"NÜKLLER SİLAH PROGRAMI TAMAMLANDI, HABERSİZ FÜZE DENEMESİ OLMAYACAK"

Birleşmiş Milletler () Uluslararası Örgütünden (ICAO) yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Koreli yetkililer ile bazı görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Açıklamada ifadesine yer verilen Kuzey Kore'nin Havacılık İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ri Yong Son, ulusal nükleer silah programı tamamlandığı için artık habersiz bir ya da balistik füze fırlatmalarına gerek kalmadığını kaydetti.

Son, Kuzey Kore'nin sivil havacılık kurumlarıyla ilişkilerini artıracağını vurguladı. Açıklamada, Kuzey Kore'nin nda yeni rotalar açmayı istediği belirtildi. Ayrıca, hava sahasında bir rota için girişimlerin olduğu bilgisi verildi.

Pyongyang yönetimi, 2006 yılında nükleer denemelere başlamış, altıncı ve en güçlü nükleer denemesini 3 Eylül'de yapmıştı.

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