DEAŞ’tan sonra ilk seçim

Irak
'ta 24 milyona yakın seçmen, bugün ABD işgali sonrası 5'inci kez ve DEAŞ
sonrası ilk kez genel seçim
ler için sandığa gidiyor. Sandık ekonomik kriz, evine dönemeyen binlerce sığınmacı, siyasi kutuplaşma ve güvenlik sorununun gölgesinde kurulurken Şiiler, Sünniler ve Kürtler, seçimlere tek çatı altında değil, farklı ittifaklarla giriyor. 2003 sonrası bir türlü gerçekleştirilemeyen siyasi birlikteliğin bu seçimlerde de sağlanamamış olması seçim sonrası tabloya ilişkin kaygıları artırıyor. Türkmenler, Kerkük'te tek çatı altında diğer bölgelerde ise oluşturulan ittifaklarla seçim yarışında yer alıyor. Yeni dönemde başbakanlık koltuğuna oturacak isimler arasında en güçlü aday olarak Başbakan Haydar el İbadi öne çıkıyor. İbadi'nin karşısındaki en kuvvetli isim Haşdi Şabi
ittifakının adayı İran'a yakın Bedir Örgütü lideri Hadi el Amiri görülüyor. İbadi'nin kurduğu Nasr Koalisyonu'nun seçimlerden birinci, Haşdi Şabi gruplarının Fetih Koalisyonu'nun ikinci çıkacağı tahmin ediliyor. Eski Başbakan Maliki'nin partisinin üçüncü ya da dördüncü çıkacağı beklentisi hakim. Sünniler adına söz sahibi olacak grupların da eski başbakanlardan İyad Allavi ve Usame Nuceyfi
'nin koalisyonu olacağı üzerinde duruluyor.