Hollanda'daki Yahudilerden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek

Yürüyüşe katılanlar, Filistin bayraklarıyla "Büyük Dönüş Yürüyüşü" pankartının yanı sıra "Filistin için özgürlük", "Boykot İsrail", yazılı dövizler taşıyarak, canlı müzik eşliğinde "Özgür Filistin" sloganları attı.

Yaklaşık bir saat süren yürüyüş, Büyük Kilise Meydanı'nda son buldu.

"KESKİN NİŞANCILAR TARAFINDAN VURULMA KAYGISI TAŞIMADAN..."

Etkinlikte konuşan Gazze İçin Rotterdam Vakfı Başkanı Benji de Levie, bugün Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne destek vermenin yanı sıra Rotterdam halkına Filistinde neler yaşandığını ve boş durmadıklarını gösterdiklerini belirtti.

De Levie, "Bugün ne mutlu bize ki barışçıl bir şekilde yürüyüş yapabildik ve keskin nişancılar tarafından vurulma kaygısı yaşamadık. Bunun bilincinde olmamız lazım. Biz 1945'te uluslarası toplumun desteği ile savaştan kurtulup yeni bir düzen kurduk. Onun için üzerimize düşen görev, bize o zaman verileni bizim de Filistinlilere vermemiz gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte kurulan bilgi stantları ve çadırlarda Nekbe ve Filistin'in tarihi hakkında bilgilendirmenin yanı sıra sergi açıldı. Çocuk korosunun söylediği marşlardan sonra barışı simgeleyen beyaz güvercinler havaya uçuruldu.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bugüne kadar aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 53 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı.

TOPRAK GÜNÜ NEDİR?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Filistin'de gazeteci olmak ölümü göze almak demek

"NEKBE" NEDİR?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.