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vurdu. Ölü sayısı artıyor

'da aşırı yağışlar ve nda eyaleti ile başkent 'de 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede bu ay kum fırtınasında hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e yükseldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.5.2018 21:28 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 21:29
Hindistan'ı kum fırtınası vurdu. Ölü sayısı artıyor

Hükümet yetkilisi Avneeş Awaşti, rüzgar hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtınada 'te 9 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığını söyledi.

Press Trust of India ajansı da 'ın başkenti 'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hindistan'da ay başından bu yana etkili olan nda ölenlerin sayısının 145'e çıktığı kaydedildi.

Kum fırtınasının, Uttar Pradeş'in yanı sıra Batı Bengal ve Andra Pradeş eyaletlerinde etkili olduğu ifade ediliyor.

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Hindistan'ı kum fırtınası vurdu. Ölü sayısı artıyor
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