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Rus bombardıman uçağını jetleri karşıladı

Hava Savunma Komutanlığı (), Alaska yakınlarında Kuzey Tanımlama Bölgesi'ne giren ’ya ait iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına savaş uçaklarınca önleme yapıldığını açıkladı. Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığı (NORAD) sözcüsü , "Rus bombardıman uçakları daha önce Kuzey Amerika egemen na girmemişti" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.5.2018 22:11 Güncelleme Tarihi: 13.5.2018 01:58
Rus bombardıman uçağını ABD jetleri karşıladı

Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na yazılı açıklama açıklama yapan sözcülerinden , yerel saatle 10.00'da Rus Hava Kuvvetlerine bağlı iki Tu-95 tipi bombardıman uçağına NORAD'a bağlı önleme yaptığını belirtti.

"BATI'YA YÖNLENENE KADAR ÖNLEME YAPILDI"

Söz konusu bombardıman uçaklarının Alaska kıyılarına yakın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne girdiği bilgisini paylaşan Hennessy, F-22 uçaklarının bombardıman uçaklarının Aleutian zincir adaları üzerinden batıya doğru yönelene kadar önleme yapmaya devam ettiğini bildirdi.

"DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY OLMAMIŞTI"

Hennessy, "Rus bombardıman uçakları daha önce egemen na girmemişti." ifadelerini kullandı.

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NORAD'ın Kuzey Amerika'da hava ile uzay uyarı ve kontrol misyonu ile görevli olduğunu kaydeden sözcü, Komutanlığın bölgeyi izlemeye devam ettiğini belirtti.

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Rus bombardıman uçağını ABD jetleri karşıladı
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