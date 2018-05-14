Seçimin iptali isteniyor

Irak
'ta cumartesi günü yapılan genel seçim
lere düşük katılım ve kuzey bölgelerinde usulsüzlük iddiaları damgasını vururken, seçime Kerkük
ve Süleymaniye'de bazı Kürt partiler tarafından hile karıştırıldığı ileri sürüldü. İddiaların ardından Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, genel seçimlerin iptal edilmesini istedi. Usulsüzlük iddiaları ilk önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY
) ana muhalefet partisi Değişim Hareketi
(Goran) tarafından öne atıldı. Değişim Milletvekili Kava Muhammed, Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği'ne ait elektronik aygıtların hack'lendiğini iddia ederek, oyların elle sayılmasını istedi. Değişim Hareketi'nin, bu iddiayı ortaya atmasının ardındansa cumartesi akşamı parti merkezine ağır silahlarla saldırı düzenlendi. Irak Türkmen Cephesi (ITC), de Türkmenler'in yoğun olarak bulundukları Kerkük merkeziyle Dakuk ve Altunköprü'de oyların Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'ne (KYB) kaydırıldığını ileri sürdü. "OYLARIMIZ ÇALINMASIN"
ITC Başkanı Erşet Salihi, "Şaibeli seçimlerden sonra ortaya çıkan gerginliğin kenti kaosa sürüklemesinden endişeliyiz" derken, Kerkük Valisi Rakan Said ise, Kerkük kentinde seçimlere şaibe karıştığını belirterek, oy sandıklarının Bağdat'taki Irak Seçim Komiserliği merkezinde açılması çağrısında bulundu. Tüm bu gelişmelerin ardından, Allavi öncülüğündeki Vataniyye Koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan şiddet olayları ve şaibe iddiaları nedeniyle seçimlerin iptal edilip tekrar düzenlenmesi, hükümetin yeniden seçim yapılana kadar görevini sürdürmesi talep edildi. KERKÜK'TE 9 KİŞİ ÖLDÜ
Seçimler
Kerkük'ü kana da buladı. Gündüz saatlerinde Kerkük'ün güneyinde mayın patlaması sonucu 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Aynı bölgede akşam saatlerinde bir patlama daha meydana geldi. Patlamada 3 kişinin daha öldüğü belirtildi. Usulsüzlük iddialarında bulunan Değişim Partisi'ne de saldırı düzenlendi. Irak Seçim Komiserliği, katılımın yüzde 44,5 olduğunu duyurdu.