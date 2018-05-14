Utanç verici açılış bugün!

ABD' Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini bugün Kudüs'e taşıyor. İsrail'in kuruluş yıldönümünde yapılacak olan açılışa ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve kocası Jared Kushner'in de katılacağı bir törenle yapılacak. İsrail medyası Ivanka Trump'a büyük ilgi gösteriyor ve bazı aşırı sağcı gazeteler Ivanka'yı dünyanın en güçlü Yahudi kadını olduğunu savunuyor. Yeni ABD büyükelçilik binası etrafına asılan bilboardlarda Trump'ın seçim kampanyasındaki sloganın aynısı var. İsrail ve ABD bayraklarının iç içe geçtiği posterlerde 'Büyük İsrail'i yarat' yazıyor.
Giriş Tarihi: 14.5.2018 09:57Güncelleme Tarihi: 14.5.2018 10:16
ABDKudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıktan sonraki ilk adımını bugün atıyor. İsrail'in kuruluş yıldönümünde Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak.