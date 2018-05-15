2 bacağı da yok Everest’e çıktı

Çinli ampüte dağcı Xia Boyu, 40 yıldır süren Everest
'in zirvesine tırmanma hayalini gerçekleştirdi. 69 yaşındaki dağcı, Yeni Zelandalı dağcı Mark Inglis'in ardından 8 bin 848 metre yüksekliğindeki Everest'in zirvesine çıkabilen ikinci iki bacağı olmayan kişi oldu. Boyu, ilk olarak 1975'te Everest'e tırmanmak istedi ama hava koşulları nedeniyle başaramadı. Ayrıca bu tırmanışta soğuk nedeniyle yakalandığı kangrenden iki bacağını da kaybetti. O tarihten itibaren birçok kez Everest'e çıkmayı planlayan Boyu, amacına ulaşamadı. Ancak Çinli dağcı hava koşullarının da müsait olmasıyla 7 kişilik ekibiyle birlikte bu yıl hayaline ulaştı.
Xia Boyu, "Sadece Everest hayalimi gerçekleştirmedim. Kaderime de teslim olmadığımı gösterdim" dedi.