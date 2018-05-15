Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Melania Trump ameliyat oldu

ameliyat oldu

ABD Başkanı ’ın eşi (First Lady) 'ın, Washington’da böbrek ameliyatı olduğu açıklandı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.5.2018 03:36 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 03:38
Melania Trump ameliyat oldu
Yapılan açıklamaya göre , Washington, DC yakınlarındaki Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde böbrek ameliyatı geçirdi sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Melania Trump'ın geçirdiği böbrek ameliyatı ile ilgili iletişim direktörü Stephanie Grisham yaptığı açıklamada, böbreğindeki alınan dokunun iyi huylu olduğu ve tıbbi bir operasyon gerektiren bir konu olduğunu açıkladı. Grisham, "Bu sabah Melania Trump, bir böbrek rahatsızlığını tedavi ettirmek için bir embolizasyon prosedürü geçirdi. Bu prosedür başarılıydı ve herhangi bir endişe edilecek durum yok. "Bayan Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde hafta boyunca kalacağını"açıkladı.

Başkan , eşi Melania Trump'ın ameliyatı sırasında 'da olduğu ve ameliyat sonrasında eşini hastanede ziyaret etmesi bekleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melania Trump ameliyat oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN