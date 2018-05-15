Sadece ailesinin yanına gitmek istemişti...

Angelina Litvinenko adlı genç kızın ailesinin yanına gitmek üzere internetten çağırdığı taksi felaketi oldu. Rusya'da cep telefonu üzerinden hizmet veren araç paylaşım uygulaması BlaBlaCar üzerinden bulduğu araç ile ailesinin yanına gitmek isteyen 18 yaşındaki genç kız korkunç halde bulundu.
Giriş Tarihi: 15.5.2018 09:47Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 10:15
18 yaşındaki genç, araç paylaşımı uygulaması üzerinden bulup yolculuk ettiği otomobilin sürücüsü tarafından öldürüldü. Genç kadının parçalanmış cesedi, iki eli kesik şekilde bir ormanda bulundu.