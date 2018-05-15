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Sadece sinin yanına gitmek istemişti...

adlı genç kızın sinin yanına gitmek üzere internetten çağırdığı felaketi oldu. 'da cep telefonu üzerinden hizmet veren araç paylaşım uygulaması BlaBlaCar üzerinden bulduğu araç ile ailesinin yanına gitmek isteyen 18 yaşındaki genç kız korkunç halde bulundu.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 10:15
Sadece ailesinin yanına gitmek istemişti...

18 yaşındaki genç, araç paylaşımı uygulaması üzerinden bulup yolculuk ettiği otomobilin sürücüsü tarafından öldürüldü. Genç kadının parçalanmış cesedi, iki eli kesik şekilde bir ormanda bulundu.

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Sadece ailesinin yanına gitmek istemişti...
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