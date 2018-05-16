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Arap Birliğinden kritik hamlesi

Arap Birliği 'nin büyükelçiliğini 'e taşımasına karşı "mümkün olan en üst siyasi uygulamayı" hayata geçirmeyi planlıyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 18:58
Arap Birliğinden kritik Filistin hamlesi

Arap Birliğinde ler seviyesinde yapılan olağanüstü toplantının ardından Arap Birliği Husam Zeki, Suudi Arabistan'ın Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Usame Nakla ile Büyükelçisi ve Arap Birliği Daimi Temsilcisi Diyab el-Luh ortak basın toplantısı düzenledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, karar tasarısının yarın yapılacak Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda sunulacağını, tasarının 'nin büyükelçiliğini 'e taşıması ve 'in Filistin halkına karşı düşmanca tavırlarına karşı Arap Birliğinin alabileceği "en üst siyasi uygulamayı" kapsadığını söyledi.

Tasarıyla ilgili daha fazla ayrıntı vermeyen Zeki, Filistin halkının da mümkün olan en güçlü şekilde destekleneceğini kaydetti.

Suudi Arabistanlı Büyükelçi Nakla da ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin halkına karşı düşmanca tavrının toplantıda değerlendirildiğini ifade etti.

Filistin Büyükelçisi Luh ise ABD'nin Kudüs kararı ve İsrail'in yaptığı katliamlar nedeniyle Filistin'de çok zor bir dönemece girildiğini söyledi.

Bugün daimi temsilciler seviyesinde toplanan Arap Birliği'nin yarın dışişleri bakanları seviyesinde toplanması bekleniyor.

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Arap Birliğinden kritik Filistin hamlesi
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