Bebek katili İsrail

Dünyanın dört bir yanında İsrail
'in Gezze'deki soykırımına lanet yağdı. Şehitlerini uğurlayan Filistin
liler dün Nekbe için bir kez daha sokaklara çıktı
İsrail askerlerinin 2014'teki saldırılarından bu yana yaptığı en kanlı katliamın ardından Filistin'den acı haberler gelmeye devam ediyor. Gazze
Şeridi'nde önceki gün düzenlenen barışçıl gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı dün 62'ye, yaralı sayısı da 3 bin 188'e yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin doğu sınırı yakınında Leyla Enver Gandur
adlı 8 aylık bir bebeğin, İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenerek şehit olduğunu duyurdu. Ömer Cuma (30) ile Nasır Ahmed (51) de aldıkları yaraların ardından dün şehit oldu. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs
'e taşınmasını protesto ve Nekbe için binlerce Filistinli dün yine sokağa çıktı, İsrail müdahalesiyle 3 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 38 Filistinli gözaltına alındı. 30 Mart'tan beri süren barışçıl gösterilerde önceki günkü katliamın ardından şehit sayısı 109'a yükselirken 12 binden fazla kişi yaralandı. İLAÇ SIKINTISI HAD SAFHADA
Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada yaralılara dikkat çekildi. İsrail'in ablukası altındaki Gazze'nin sağlık sisteminin bu denli yüksek sayıdaki yaralılara yetmeyeceği belirtilen açıklamada "Sadece pazartesi günkü gösterilerde 2 bin 771 kişi yaralandı. Bu kişilerden bin 360'ı gerçek mermilerin hedefi oldu. Hastanelerde ise elektrik sıkıntısı ve sıra ilaç yetersizliği var" denildi. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, tepki olarak Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD'de bulunan en üst düzey temsilcisi Husam Zomlot'u Ramallah'a geri çağırdı. Zomlot'un bugün Filistin'e dönmesi bekleniyor. FİLİSTIN AĞLIYOR
GAZZE sınırında yapılan protesto gösterileri sırasında İsrail keskin nişancıları tarafından şehit edilen 62 Filistinli için dün düzenlenen cenaze törenlerine onbinlerce kişi katıldı. Şehit bebek Leyla Enver Gandur da son yolculuğuna uğurlandı. Gazze'deki evinden alınan Leyla'nın cenazesi, Büyük Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Filistin Meydanı Kabristanı'nda defnedildi.
DÜNYA AYAKTA İSrail
katliamı, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Nekbe için dünyanın dört bir yanında Filistinlilere destek gösterileri düzenlendi. ABD'den Endonezya'ya, İspanya'dan Filipinler'e, Fransa'dan Güney Afrika
'ya kadar çok sayıda ülkede İsrail'in katliamlarına lanet okundu. NEFRET SAÇTILAR
İsrailli bakanların ağızlarından yine kan damladı. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, Gazze sorununun çözümü için Hamas liderlerinin öldürülmesini istedi. Adalet Bakanı Ayelet Shaked, "İşgal etmekten başka bir yol yok" derken, İsrail'de iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili Avi Dichter, Gazze'de onlarca Filistinlinin şehit edildiği saldırıların ardından "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var" dedi. 70 YILDIR DEVLET TERÖRÜ SÜRÜYOR
Filıstınlilerin
haklı davalarını her yıl dünyaya haykırdığı Nekbe günü aslında tehcir, zulüm, işkence, katliam ve en temel insan haklarından yoksun bırakılma hatıralarıyla dolu acı bir tarihi anlatıyor. İsrail, bağımsızlığını ilan ettiği 14 Mayıs 1948 gününden itibaren Filistinlileri tehcir etti ve vatanlarına dönmesine izin vermedi. 1948 Arap-İsrail savaşından önce Siyonist hareket bölgedeki toprağın yüzde 6'sını kontrol ediyordu. BM
planına göre Yahudilerin, bölgenin yüzde 55'ine yerleştirilmesi kararlaştırıldı. Günümüzde İsrail'in kontrol ettiği alanlar yüzde 85'i geçti ve İsrail'in toprak gaspı devam ediyor. Felaket Günü olarak da anılan 15 Mayıs 1948 tarihinde bir günde bir milyona yakın Filistinli, 'mülteci' konumuna düştü ve bunların topraklarına dönüşüne bir daha izin verilmedi. Dünyada Birleşmiş Milletler'e kayıtlı 5.3 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. Ömer Faruk GÖRÇİN /
DIŞ HABERLER BM'DEN İSRAİL'E SAVAŞ SUÇU UYARISI
BM:
BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 10'u, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek konseyin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın arkasında durmasını istedi. BM Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail'in Filistinlilere karşı güç kullanmasının savaş suçu olabileceğini söyledi. İngiltere:
Gazze'de yaşananların incelenmesi için bağımsız komisyon kurulması talep edildi. Filistin:
Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, Türkiye ile Güney Afrika'nın, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması meselesinde takındığı tavrı takdirle karşıladı. Lübnan:
Başbakan Saad Hariri, Trump'ın kararının "Milyonlarca Arabı, Müslümanı ve Hıristiyanı öfkelendirecek nitelikte olduğunu" söyledi. Afrika Birliği:
Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed, orantısız güç kullanan İsrail'i şiddetle kınadı. Pakistan:
Filistin halkının yanında olduklarını açıkladı. Endonezya:
ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını güçlü şekilde kınadı. Suudi Arabistan:
Riyad hükümeti, yaptığı bir açıklamayla ABD'nin büyükelçiliğini taşıma kararına karşı olduğunu söyledi. Almanya:
Gazze'deki kanlı olayları kınamayan hükümet sözcüsü olayların soruşturulması için bağımsız komisyon çağrısı yaptı. ABD:
İsrail'in katlettiği 61 kişinin sorumluluğunu Hamas'a yükleyen Beyaz Saray, BMGK'da olayların soruşturulmasını isteyen tasarıyı veto etti. ABD'nin BM Daimi Temsilci
si Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nde İran ve Hamas'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak İsrail'in itidal gösterdiğini öne sürdü. RUSYA:
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitry Polyansky, İsrail ve Filistin'e Moskova'da görüşmeleri önerisinde bulundu. DÜNYA BASINI En sert tepki Ankara'dan
Kudüs
konusundaki hassasiyetiyle Birleşmiş Milletler'de etkin rol oynayan Türkiye'nin hem devlet organlarıyla hem de kamuoyuyla gerçekleştirdiği topyekün tepki dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Moskova merkezli Russia Today "Ankara, ABD ve İsrail'deki elçilerini çağırırken Türkiye'de binlerce kişi sokağa çıkıp İsrail şiddetini kınadı" dedi. ABD'den CNN, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerini satırlarına taşıdı. El Cezire, Türkiye'nin konuyla alakalı olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil olarak göreve çağırmasını satırlarına taşıdı.