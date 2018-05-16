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Genel Sekreterinden "" uyarısı!

Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker 'de ortak basın toplantısı düzenledi.Antonio Guterres, " geri döndü. Ancak önceki soğuk savaştan farklı olarak günümüzde diyalog ve iletişim mekanizmaları artık mevcut değil." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 15:48 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 16:03
BM Genel Sekreterinden soğuk savaş uyarısı!

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri Antonio Guterres, " geri döndü. Ancak önceki soğuk savaştan farklı olarak günümüzde diyalog ve iletişim mekanizmaları artık mevcut değil." dedi. Guterres temaslarda bulunmak üzere geldiği 'de Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"SOĞUK SAVAŞ GERİ DÖNDÜ"

On yıllarca aradan sonra yeniden kimyasal ve nükleer silahların yeniden tartışmaya açıldığını belirten Guterres, "Soğuk savaş geri döndü. Ancak önceki soğuk savaştan farklı olarak günümüzde diyalog ve iletişim mekanizmaları artık mevcut değil." diye konuştu. Guterres, genetik mühendisliği, yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin günümüzde insanlığın faydasına olduğu kadar zararına da olabileceği değerlendirmesinde bulunarak, böylesi bir dönemde hukukun üstünlüğü ve kurumlar arası iletişimin önemli olduğunu vurguladı.

ANA GÜNDEM İRAN

ABD Başkanı 'ın ile nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından AB'nin anlaşmayı korumak için yaptığı çalışmalara da değinen Guterres, AB'nin nükleer anlaşmada atacağı adımların başarılı olmasını diledi.

İran nükleer anlaşmasının ana gündem maddelerinden biri olduğunu, konunun Sofya'da düzenlenecek Batı Balkanlar Zirvesi'nde de tüm üye ülkelerin liderleriyle ele alınacağını ifade eden Juncker, bu çerçevede İran ile ilişkilerin yanı sıra AB-ABD ilişkilerinin de görüşüleceğini duyurdu.

Juncker, AB'nin İran'la beraber nükleer anlaşmayı "canlı tutma" konusunda kararlı olduğunu söyleyerek, "İran nükleer anlaşmasını sonlandırmak bölgede ve dünyada büyük bir güvenlik tehdidi meydana getirir." ifadesini kullandı.

AB'nin İran nükleer anlaşmasını ayakta tutmak için tüm seçenek ve kaynaklarını kullanacağını ifade eden Juncker, "Ancak kendimizi de kandırmayalım. Kaynaklarımızın sınırlı olduğunu da kabul edelim." dedi.

Babasının küçük cadısı!

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BM Genel Sekreterinden "soğuk savaş" uyarısı!
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