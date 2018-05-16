Filistin Büyükelçısı Sabah’a konuştu: Türkiye halkımıza umut ışığı oldu

Fılıstın'ın Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, SABAH'a verdiği mülakaatta, "ABD gerçekçiliğini kaybetti ve bizim için hiçbir zaman barışta liderlik rolü oynamayacaktır. Dünyanın artık bir karar vermesi gerekiyor; bu olup bitenleri sadece izlemekle mi kalacak yoksa İsrail
'e hesap sormanın vakti geldi mi?" dedi. ABD'nin Kudüs
kararının ardından geçtiğimiz pazartesi günü elçiliğini Kudüs'te açmasını eleştiren Büyükelçi Mustafa "ABD, siyasi süreci ve iki devletli çözümü toprağın altına gömdü" diye konuştu. ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın sergilediği duruşu takdirle karşılayan Mustafa, "Türk halkı ve Sayın Erdoğan çok güzel bir duruş sergiledi. Dayanışma mesajları Sayın Erdoğan ile Sayın Abbas arasında telefon görüşmesi ile de gerçekleştirildi. Aynı şekilde Sayın Çavuşoğlu ve Sayın Maliki arasında da gerçekleştirildi. Biz buradan Türk halkına ve yetkililere sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bütün süreç boyunca Türkiye
yanımızda oldu. Gazze
'de olup bitenlerden sonra Türkiye'deki dayanışma, halkımıza bir umut ışığı oldu" diye konuştu.