Gazze katliamının en küçük şehidi: 8 aylık Leyla bebek

İsrail, önceki gün Gazze sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto ederek barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik katliam yaptı. Katliam da 8 aylık Leyla bebek de İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansına (AA) konuşan Leyla'nın annesi Meryem el-Gandur, İsrail güçlerinin, sevmeye doyamadığı yavrusunu elinden aldığını söyledi. Gözü yaşlı anne Gandur, önceki gün Leyla hasta olduğu için gösterilere katılamadığını ancak kendisinden habersiz Leyla'nın 13 yaşındaki abisinin kardeşini alarak anneannesinin yanına gösterilerin olduğu Gazze sınırına götürdüğünü anlattı.

Kızının her daim gülen bir bebek olduğunu ifade eden Gandur, göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle yaşamını yitiren evladının ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Leyla'nın anneannesi Heyam Ömer de işgal güçlerinin, gösteriler sırasında çocuk ve bebeklere aldırış etmeden gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını anlatarak, "İşgal güçleri göz yaşartıcı gaz bombaları atmaya başladığında onu korumak istedim, eve getirdim. Bebeğin rengi değişmişti. Koşarak hastaneye götürdüm ancak doktorlar göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle şehit olduğunu söyledi." dedi.

Ömer, İsrail'in, barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik katliamlarının hesabını vermesini istedi.

Gazze'nin Sabre Mahallesi'ndeki evinden alınan Leyla'nın naaşı, dün, Büyük Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Filistin Meydanı Kabristanı'nda defnedilmişti.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun kullandığı göz yaşartıcı gazın içinde kullanılan maddelere maruz kalan insanlarda aşırı titreme, adale ve sinirlerde ağır kasılmalara yol açıyor. Ayrıca bayılma ve akciğerde müzmin iltihaba neden oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 3 bin 188 kişi yaralandı.



