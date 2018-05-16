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'da çöktü: 18 ölü

'da bir çöktü. Ülkenin kuzeyinde yer alan bir üst geçidin çökmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 10:00
Hindistan'da üst geçit çöktü: 18 ölü

'ın kuzeyinde bir üst geçidin çökmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, ülkenin kuzeyinde bulunan Varanasi kentindeki üst geçidin işlek bir yolun üzerine çöktüğünü belirterek olayda en az 18 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

5 KİŞİ YARALANDI

Enkazdan çıkarılan 5 yaralının 2'sinin durumunun ağır olduğunu ifade eden yetkililer, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Başbakan , sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kazayla ilgili üzüntüsünü ifade ederek yaralılara acil şifa diledi.

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Hindistan'da üst geçit çöktü: 18 ölü
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