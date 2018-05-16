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Son dakika: Kanada Başbakanı Trudeau'dan ramazan mesajı

, Müslümanların ramazan ayını kutladığı mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başladı, "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 09:58
Son dakika: Kanada Başbakanı Trudeau'dan ramazan mesajı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Trudeau, Başbakanlık Ofisi tarafından hazırlanan ve kendisine ait tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülü mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başladı, kutlamasını "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.

KANADA BAŞBAKANI, MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Bu gece, gün batımında Kanada'da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ramazanın başlangıcını belirleyecekler. Gelecek ay boyunca aileler ve arkadaşlar camilerde ve evlerde toplanacak, gündüzleri oruç tutacak ve akşamları iftarlarla oruçlarını açacak ve birlikte dua edecekler. Ramazan, dua ve maneviyat zamanı; merhamet, şükran ve cömertlik gibi değerleri yansıtmak için bir şans. Ramazan, hepimiz için bu değerleri uygulamaya koymak, sahip olduğumuz nimetlere şükretmek, toplumlarımızda ve dünyadaki diğer insanlara cömertçe vermek ve kendimizi sorgulamak için bir fırsat zamanı. Ramazan ayrıca ülkemizdeki Müslüman toplulukların ve Müslüman Kanadalıların Kanada için her gün yaptığı önemli katkıları kutlamak için de bir fırsat. Eşim Sophie, ailem ve ben bu kutsal ayı gözleyen herkese kutsanmış ve huzurlu bir ramazan diliyorum."

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı

TÜM MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR AYNI GÜN BAŞLADI

Öte yandan, her yıl başlangıç günü olarak farklı tarihlerin uygulandığı ramazan ayı, bu yıl kıtasındaki tüm Müslüman topluluklarca aynı günde başladı.

Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi, yayımladığı bildiri ile ramazan ayının başlangıcını 16 Mayıs olarak duyurdu. Bu duyuru üzerine, Kanada'daki tüm cami ve mescitlerde ilk teravih namazı kılındı, gece de ilk sahur yapıldı.

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Son dakika: Kanada Başbakanı Trudeau'dan ramazan mesajı
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