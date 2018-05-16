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Son dakika: 'den ikinci hamle! 'e dönüyor...

, 'in Büyükelçisi'nden sonra İstanbul Başkonsolosu'nun bir süreliğine ülkeden ayrılmasını istedi. Büyükelçi Naeh, bugün saat 11.15 uçağıyla 'e gitmek üzere uçağa bindi.

Giriş Tarihi: 16.5.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 16.5.2018 12:17
Son dakika: Türkiye'den ikinci hamle! İsrail'e dönüyor...

'in Büyükelçisi Eitan Na'eh, ülkesine döndü. 'nda tüm yolcularına uygulanan güvenli prosedürlerine tabii tutulan Na'eh, THY uçağı ile 'e gitti.

İsrail Ankara Büyükelçisi ülkesine döndü

BU SABAH İSTANBUL'DAN GİTTİ

Ülkesine dönmesi istenen İsrail'in Ankara Büykelçisi Eitan Na'eh, bu sabah 08.00'ta THY uçağı ile Ankara'dan İstanbul'a geldi. VIP Salonunu kullanmayan ve normal yolcular gibi İç hatlar terminalinden geçen Na'eh, korumasıyla birlikte dış hatlar terminaline geldi. THY'nin 11.15'te yapılacak tarifeli seferiyle Tel Aviv'e gitmek üzere bilet işlemlerini yaptıran Na'eh, ardından uçağın kapısına gitti. Burada karşısında gazetecileri gören Na'en, görevlilere görüntü alınması ile ilgili şikayette bulundu.

GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ UYGULANDI

Uçağın kapısında her yolcuya uygulanan güvenlik prosedürleri, İsrail Büyükelçisi Na'eh için de uygulandı. Üzeri titizlikle aranan İsrail Büyükelçisi, bir süre bekledikten sonra uçağa gitti. Gazetecilere el sallayan Na'eh, ardından uçağa bindi.
Filistin ve Gazze'de dün İsrail tarafından 60'tan fazla sivilin katledilmesinin ardından Bakanlığı'na çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh'ten ülkesine dönmesi istenmişti.

Babasının küçük cadısı!

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Son dakika: Türkiye'den ikinci hamle! İsrail'e dönüyor...
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