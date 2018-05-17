Almanya'da polis faşizmi yasalaştı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde kabul edilen yeni Polis Vazife Yasası, vatandaşlık haklarını büyük ölçüde kısıtladığı gerekçesiyle ülke çapında tartışmalara yol açtı.

Bavyera Eyalet Meclisi'nde dün akşam, iktidardaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen yasanın en fazla tartışılan yanı, polise, sadece suç şüphesi üzerine bir kişiyi izleme ya da diğer bazı polisiye önlemler alma yetkisini vermesi.

Yeni yasayla birlikte polis, somut bir şüphe durumu bulunmasa da sadece bir tehdit şüphesi üzerine bile kişilerden DNA örneği alabilecek ya da bilgisayarlarını kontrol edebilecek.

Genel olarak bu tür polisiye önlemler için her ne kadar bir yargıcın onayının alınması gerekse de, tehdit şüphesi durumlarında artık bunun için kıdemli bir polis memurunun kendi kararı da yeterli olabilecek.

Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, yeni yasayı savunarak, "Bu yasa hayat kurtaracak ve insanların mağdur duruma düşmemelerine yardımcı olacak." dedi.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da, gelecek 2 yıl içinde diğer bir çok eyaletin kendilerini izleyeceklerini savunarak, "Polisin temel vazifesi suç olaylarını önlemektir." dedi.

Bavyera eyaletinde muhalefette bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi milletvekilleri ise, yeni yasanın kişisel özgürlük haklarını bugüne kadar hiç olmadığı kadar kısıtlayacağını savundular.

Eski Almanya Adalet Bakanı Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, yasayı anayasaya aykırı olduğu gerekçesi ile eleştirirken, yasaya bir eleştiri de Alman Polis Sendikası'ndan (GdP) geldi.

GdP Başkanı Oliver Malchow, ARD televizyonunda yayınlanan "Morgenmagazin" programında, yeni yasaya karşı düzenlenen geniş çaplı gösterilerin, halkın, polise ek yetkiler verilmesini yeterli ölçüde tasvip etmediğini gösterdiğini söyledi.

Kişilere sadece basit bir şüphe durumunda bile müdahale edilebilecek olmasını da eleştiren Malchow, şüpheli bazı kişilerin gözetim altında tutulma sürelerinin 3 aya yükseltilmesini de eleştirerek, bu yeniliklerin diğer eyaletlerle anlaşma sağlanarak ülke çapında bir düzenlemeye gidilmesini de zorlaştırdığını kaydetti.

Münih'te geçen hafta perşembe günü yasaya karşı düzenlenen bir gösteriye 40 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.

Yeni Polis Vazife Yasası'nın Alman Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi bekleniyor.