Güler yüzlü Leylam bırakın benimle kalsın

İsrail
askerlerinin kanlı pazarteside şehit ettiği 62 Filistinliden biri olan 8 aylık Leyla
, katliamın "en küçük şehidi" oldu. İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek hayatını kaybeden minik Leyla bebeğin hikayesi dünya basınında geniş yer buldu. İsrail devlet terörünün minik kurbanı Leyla'nın ailesi yaşadıklarını Anadolu Ajansı'na anlattı. Leyla'nın annesi Meryem el-Gandur, İsrail güçlerinin, sevmeye doyamadığı yavrusunu elinden aldığını söyledi. Gözü yaşlı anne Gandur, pazartesi günü Leyla hasta olduğu için gösterilere katılamadığını ancak kendisinden habersiz 13 yaşındaki abisinin Leyla'yı alarak anneannesinin yanına gösterilerin olduğu Gazze
sınırına götürdüğünü anlattı. GAZDAN ETKİLENDİ
Kızının her daim gülen bir bebek olduğunu ifade eden Gandur, gaz bombaları nedeniyle yaşamını yitiren evladının ölümünden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti. Leyla'nın anneannesi Heyam Ömer de "İşgal güçleri göz yaşartıcı gaz bombaları atmaya başladığında onu korumak istedim, eve getirdim. Bebeğin rengi değişmişti. Koşarak hastaneye götürdüm ancak doktorlar göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle şehit olduğunu söyledi" dedi. İngiliz Times gazetesi de Leyla'nın annesi Meryem Gandur'un ağlayarak "Bırakın benimle kalsın. Onun için çok erken" dediğini söylerken, bebeğinin ölmesinden beri çok az şey söyleyen babanın da Leyla'nın Filistin bayrağına sarılı bedenini kollarında camiye taşırken, "Ona dua edin" diyerek ağladığını yazdı. 'OLDUĞUM YERE GÖMÜN'
İngiliz Guardian gazetesi İsrail keskin nişancılarının şehit ettiği Wesal Şeyh Halil'in hikayesini aktardı. "14 yaşında kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığını düşünen Filistinli kız" başlıklı haberde Halil'in ölmeden önce cenazesini planladığı anlatıldı. Haberde, Halil'in protesto
lar sırasında İsrail askerleri tarafından vurulması halinde, ya düştüğü yere ya da büyükbabasının yanına gömülmeyi vasiyet ettiğini belirtildi. Wesal'in babası Reem Ebu İrmana
"Ölümün bu hayattan iyi olduğunu düşünüyordu. Gösterilere her gittiğinde, Allah'a şehit olmak için yalvarıyordu" diyor. Ebu İrmana ayrıca, Wesal'in Gazze'den hiç dışarı çıkmadığını da sözlerine ekledi. ABLUKAYI DELMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR
Gazze'ye
yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan İsveçli ve Norveçli aktivistler, balıkçı tekneleriyle yola çıktı. Ship to Gaza Derneği Basın Sözcüsü Ellen Hansson, İsrail'in ablukasını delmek için "Gazze için Donanma" adlı girişim olarak bir yıldır hazırlık yaptıklarını söyledi. Bu kapsamda iki balıkçı teknesinin Göteborg'dan, bir teknenin Stockholm'den, bir teknenin de Norveç'ten yola çıktığı kaydedildi. ?İSRAİLLİLER BİLE İSYAN ETTİ
İsrail'in
başkenti Tel Aviv
meydanında toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti. Gösteriye katılan İsrailliler Gazze'yi destekleyen pankartlar taşıyarak, slogan attı. Öte yandan ABD'nin ardından Orta Amerika
ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini dün Tel Aviv'den Kudüs
'e taşıdı.