İslam düşmanı Wilders'tan küstah yarışma!

Hollanda'da ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, parlamentoda, "Muhammed Peygamber karikatür yarışması" düzenleyeceğini açıkladı.

Aşırı sağcı lider, yarışmanın ifade özgürlüğüne yönelik baskılara bir tepki olarak düzenlendiğini savundu.

DAHA ÖNCE DE PROVOKATİF EYLEMLER DÜZENLEMİŞTİ!

Wilders, daha önce de İslam'a ve Müslümanlara karşı skandal ifadeler kullanmış ve provokatif bir siyaset izlemişti. BBC Türkçe'nin haberine göre; Yarışmada birinci olan karikatüre 5 bin euro, ikinciye ise, 2 bin 500 ödül verilecek.

YARIŞMA MECLİS BİNASINDA YAPILACAK

PVV lideri, Muahmmed Peygamberi konu alan karikatür yarışmasını güvenlik gerekçesiyle parlamento binasında düzenlemek istiyor. Hollanda'da mecliste temsil edilen her parti, yılda bir kez mecliste resmi bir etkinlik düzenleyebiliyor.