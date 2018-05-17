Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > İslam düşmanı Wilders'tan küstah yarışma!

düşmanı Wilders'tan küstah yarışma!

'nın düşmanı siyasetçisi 'ten alçak bir provakatif hamle geldi. Ramazan ayında müslümanların kutsalına saldıran Wilders, Peygamber Efendimiz'i (s.a.v) konu alan bir karikatür yarışma düzenleyeceğini açıkladı. 'ifade özgürlüğü' kılıf gösteren Wilders, yarışmacılara para ödülü vereceğini duyurdu!

Giriş Tarihi: 17.5.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 15:27
İslam düşmanı Wilders'tan küstah yarışma!

'da ana muhalefetteki Özgürlük Partisi (PVV) lideri , parlamentoda, "Muhammed Peygamber karikatür yarışması" düzenleyeceğini açıkladı.

Aşırı sağcı lider, yarışmanın ifade özgürlüğüne yönelik baskılara bir tepki olarak düzenlendiğini savundu.

DAHA ÖNCE DE PROVOKATİF EYLEMLER DÜZENLEMİŞTİ!

Wilders, daha önce de 'a ve Müslümanlara karşı skandal ifadeler kullanmış ve bir siyaset izlemişti. BBC Türkçe'nin haberine göre; Yarışmada birinci olan karikatüre 5 bin euro, ikinciye ise, 2 bin 500 ödül verilecek.

YARIŞMA MECLİS BİNASINDA YAPILACAK

PVV lideri, Muahmmed Peygamberi konu alan karikatür yarışmasını güvenlik gerekçesiyle parlamento binasında düzenlemek istiyor. Hollanda'da mecliste temsil edilen her parti, yılda bir kez mecliste resmi bir etkinlik düzenleyebiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İslam düşmanı Wilders'tan küstah yarışma!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN