İsrailli sözcüden kan donduran açıklama

İrlanda'nın RTE televizyonuna konuşan Sözcü Michal Maayan, İsrail'in Filistinlilere saldırılarını savundu.

Muhabirin, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki protestocuları neden vuruyor?" sorusuna Maayan, "Bu insanların hepsini hapishaneye koyamayız. İsrail güçlerine saldıran yüzlerce insandan bahsediyoruz. İsrail askerleri öldürmek için hedef almıyor. Sadece caydırmak ve geri püskürtmek için hedef alıyor" cevabını verdi.

ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına gelen olumsuz tepkiler hakkında ise İsrailli Sözcü, "Büyükelçiliğin taşınması barışı durdurmuyor. Sadece bu insanların, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu anlamalarına yardım ediyor" dedi.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıldönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenlemişti.

İsrail askerlerinin göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere en az 3 bin kişi yaralanmıştı.