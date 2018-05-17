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Volkanı uyandı

’nın Kyushu adasında bulunan ve 1967’de “İnsan İki ” adlı filminde yer alan Shinmoedake Yanardağı uyandı. Kül bulutları 4 bin 500 metreye yükseldi

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Giriş Tarihi: 17.5.2018
James Bond Volkanı uyandı
'nın Kyushu adasında bulunan Shinmoedake Volkanik Dağı yeniden harekete geçti. Yetkililer, pazartesi günü faaliyete geçen volkandan çıkan kül bulutlarının 4 bin 500 metreye ulaştığını kaydetti. Volkanı olarak da bilinen yanardağ 2011'den bu yana ilk kez bu yıl mart ayında harekete geçmiş ve gökyüzünü kaplayan kül bulutları nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanmıştı. Şu an faaliyette olan Shinmoedake, 1967'de "İnsan İki " (You Only Live Twice) isimli James Bond filminde yer almıştı. Yanardağ krateri, filmdeki suç örgütü SPECTER tarafından kontrol merkezi olarak kullanılıyordu. Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Japonya'daki volkanlarda meydana gelen lar, depremler ve ölümcül olaylara neden oluyor. Ülkede yer alan bir başka yanardağ olan Io Dağı, 1768'den beri ilk kez bu yıl nisan ayında faaliyete geçerek büyük korku yaratmıştı. 2014'te, Nagano eyaletindeki ülkenin en yüksek ikinci yanardağı olan Otake Dağı'nda da beklenmedik bir patlama meydana gelmişti. 90 yıl içindeki en ölümcül patlamada 60 kişi hayatını kaybetmişti.
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James Bond Volkanı uyandı
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