James Bond Volkanı uyandı

Japonya
'nın Kyushu adasında bulunan Shinmoedake Volkanik Dağı yeniden harekete geçti. Yetkililer, pazartesi günü faaliyete geçen volkandan çıkan kül bulutlarının 4 bin 500 metreye ulaştığını kaydetti. James Bond
Volkanı olarak da bilinen yanardağ 2011'den bu yana ilk kez bu yıl mart ayında harekete geçmiş ve gökyüzünü kaplayan kül bulutları nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanmıştı. Şu an faaliyette olan Shinmoedake, 1967'de "İnsan İki Kere Yaşar
" (You Only Live Twice) isimli James Bond filminde yer almıştı. Yanardağ krateri, filmdeki suç örgütü SPECTER tarafından kontrol merkezi olarak kullanılıyordu. Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Japonya'daki volkanlarda meydana gelen patlama
lar, depremler ve ölümcül olaylara neden oluyor. Ülkede yer alan bir başka yanardağ olan Io Dağı, 1768'den beri ilk kez bu yıl nisan ayında faaliyete geçerek büyük korku yaratmıştı. 2014'te, Nagano eyaletindeki ülkenin en yüksek ikinci yanardağı olan Otake Dağı'nda da beklenmedik bir patlama meydana gelmişti. 90 yıl içindeki en ölümcül patlamada 60 kişi hayatını kaybetmişti.