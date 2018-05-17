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Katliamdan sonra tavuk dansıyla ortaya çıktı!

Netanyahu, pazartesi günü İsrail polisinin yaptığı katliamın ardından kameralar karşısına çıktı. Netanyahu, Eurovizyon'u kazanan ile "tavuk dansı" yaptı.

Giriş Tarihi: 17.5.2018 15:00
Katliamdan sonra tavuk dansıyla ortaya çıktı!

sınırındaki Filistinli göstericilerin üzerine ateş açarak 62 kişinin ölümüne sebep olan 'in dün kameralar karşısında yaptığı dansla tepki topladı.

KAMERALAR KARŞISINDA TAVUK DANSI

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu Eurovizyon'u kazanan ile bir araya geldi. Netanyahu, şarkıcıyla sohbet ettikten sonra kameralar karşısına çıkarak Barzilai ile birlikte 'tavuk dansı' yaptı.

Netanyahu'nun bu hareketi sosyal medya ve İsrail'de büyük tepki çekti.

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Katliamdan sonra tavuk dansıyla ortaya çıktı!
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