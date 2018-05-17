Katliamdan sonra tavuk dansıyla ortaya çıktı!

Gazze sınırındaki Filistinli göstericilerin üzerine ateş açarak 62 kişinin ölümüne sebep olan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu dün kameralar karşısında yaptığı dansla tepki topladı.

KAMERALAR KARŞISINDA TAVUK DANSI

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu Eurovizyon'u kazanan Netta Barzilai ile bir araya geldi. Netanyahu, şarkıcıyla sohbet ettikten sonra kameralar karşısına çıkarak Barzilai ile birlikte 'tavuk dansı' yaptı.

Netanyahu'nun bu hareketi sosyal medya ve İsrail'de büyük tepki çekti.