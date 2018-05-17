Kuzey Kore'den ters köşe!

Kuzey Kore, Güney Kore ile bu hafta yapılacak üst düzey toplantıyı askıya almasına yol açan sorunlar çözülmediği sürece Seul ile görüşme masasına oturmayacağını açıkladı. Bu açıklama (Kuzey) Kore merkezi haber ajansında bugün yer aldı.

"ÇOK KÖTÜ İNSANLARLA GÖRÜŞTÜ"

Açıklamayı yapan Kuzey Kore Barışçıl Yeniden Birleşme Komitesi başkanı Ri Son Gwon, ABD ve Güney Kore'nin yaptığı "Max Thunder" yıllık ortak hava muharebe tatbikatlarını kınadı ve Güney Kore parlamentosunu isim vermeden, "çok kötü insanlarla" görüştüğü için eleştirdi.

GÜNEY KORE YÖNETİMİ 'YETERSİZ'

Ülkenin resmi ajansının haberine göre; Ri Son-gwon, Güney Kore yönetimi için 'yetersiz' de dedi. 2018'de Kore yarımadasında adeta bahar yaşanıyordu. Ancak ABD'nin Güney Kore'yle yaptığı ortak askeri tatbikat, Pyongyang yönetiminin öfkelenmesine neden oldu.