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Macron'dan 'e: Alçakça saldırılarınızı...

, ('in Filistinlilere yönelik katliamı) konusunda bir soruyu yanıtlarken, "Çok net ifade ediyorum. Fransa, özellikle pazartesi günü meydana gelen fakat gerçekte son saatlerde de devam eden, sivil kayıplar ve alçakça saldırıları kınıyor" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2018 19:12 Güncelleme Tarihi: 17.5.2018 19:23
Macron'dan İsrail'e: Alçakça saldırılarınızı...

Macron, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

"FRANSA, ALÇAK SALDIRILARI KINADI"

'de meydana gelen saldırılar hakkında bir soruyu yanıtlayan Macron, "Bu konuda çok net ifade ediyorum. Fransa, özellikle pazartesi günü meydana gelen fakat gerçekte son saatlerde de devam eden, sivil kayıplar ve alçakça saldırıları kınadı." ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa'nın aynı zamanda 'in güvenliğine önem verdiğini kaydederek, tarafından dile getirilen iddiaları da kararlılıkla kınadıklarını ve ülkesinin bölgede gerilimin tırmanmaması amacıyla bir denge politikası izlediğini hatırlattı.

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İsrail askerlerinin, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, en az 3 bin kişi yaralanmıştı.

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Macron'dan İsrail'e: Alçakça saldırılarınızı...
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