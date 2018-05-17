Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Trump, Çin ve AB için "şımarık" ifadesini kullandı

Trump, ve AB için "şımarık" ifadesini kullandı

Başkanı , ve Avrupa Birliği'ni (AB) "şımarık" olarak nitelendirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 01:11 Güncelleme Tarihi: 18.5.2018 01:12
Trump, Çin ve AB için şımarık ifadesini kullandı

Trump, Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile 'daki görüşmesinin ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün Washington'da Amerikalı ve li yetkililer arasında başlayan ikinci tur ticaret müzakereleri hakkında konuşan Trump, müzakerelerin başarıyla sonuçlanmasından "şüpheli" olduğunu belirterek, "Müzakereler başarılı olacak mı? Şüpheyle bakıyorum. Çünkü Çin çok şımarık bir hale geldi. Avrupa Birliği çok şımarık bir hale geldi. Diğer ülkeler de çok şımarık hale geldi, çünkü ABD'den ne isteseler her zaman yüzde 100 elde ettiler. Bunun daha fazla gerçekleşmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

Avrupa Birliği, , ve diğer ülkelerin yıllardır ABD'den "kovalar dolusu" para çıkardığını öne süren Trump, "ABD için ticaret her zaman tek yönlü bir yol oldu." yorumunu yaptı.

ABD'nin Çin tarafından yıllardır "kazıklandığını" ifade eden Trump, "Bunun için Çin'i suçlamıyorum. Bizim ülkemizin geçmişteki liderlerini suçluyorum." dedi.

Trump, mart ayı başında, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Çin, bunun üzerine, ABD'den ithal edilen yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 vergi getireceğini duyurmuştu.

hükümeti, nisan ayı başında, Çin'den ithal edilen ve toplam değeri 50 milyar doları bulan yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getireceğini bildirmişti.

Çin ise misilleme olarak, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar değerinde 106 ürüne yüzde 25 vergi getirileceğini belirtmişti.

ABD'nin Çin ile olan ticaret açığı 2016'da 347 milyar dolar olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump, Çin ve AB için "şımarık" ifadesini kullandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN