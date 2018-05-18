ABD'de lisede silahlı saldırı

ABD'nin Teksas Eyaleti'nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Teksas Eyaleti'nin Galveston bölgesinde bulunan Santa FE Lisesi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Görgü tanıklarına göre saldırı okulun sanat sınıfının olduğu yerde yaşandı. Olaya Santa Fe Polisi ve Galveston Şerif Departmanı Harris County ve ATF (Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu) ekipleri müdahale ederken, Santa Fe Lisesi koruma amaçlı olarak kilit altına alınarak tecrit işlemi başlatıldı.

BÖLGEYE AMBULANS HELİKOPTER GÖNDERİLDİ

Şu an için resmi kaynaklardan herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı açıklanmazken, bölgeye ambulans ve helikopterlerin gelmesi en azından yaralılar olduğu kanısını uyandırıyor. Öğrencilerden de birçok yaralı olduğu bilgisi geliyor. Görgü tanığı bir öğrenci, saldırganın bir kızı vurduğunu gördüğünü belirtti. Son sınıfta okuyan diğer öğrenci Leila Butler silah seslerini 07.45'te duyduklarını ve öğrencilerin sınıftan çıkarak öğretmenlerle beraber okul yakınlarında bir yerde saklandıklarını söyledi.

SALDIRI OLDU ANCAK SALDIRGAN YAKALANDI

Santa Fe Okul bölgesi web sayfasında yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah lisede silahlı saldırı gerçekleşti. Bölge lisede tecrit uygulaması başladı" ifadeleri yer aldı.

Santa Fe Polisi tarafından bir şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi verilirken, kimliği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Olay Santa Fe Lisesi yakınlarındaki Dickinson okul bölgesinde de güvenliğin arttırılmasına sebep oldu. Öğrencilerin okul binası dışındaki faaliyetleri durdurulurken, okula giriş çıkışlar güvenlik kontrolü ile sağlanıyor. Santa Fe Lisesi Okul Müdür Yardımcısı Doctor Richardson, "Şu an için sadece okulda silahlı bir saldırı oldu. Ancak saldırgan yakalandı. Şu an çocukların sağlığı ile ilgileniyoruz" derken, yaralı durumu ile ilgili bir açıklama yapmadı.