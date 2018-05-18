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Ajan Skripal hakkında flaş gelişme

’nin Salisbury şehrinde zehirlenen eski Rus ajanı , hastaneden taburcu edildi. Olay üzerine İngiltere ile 'nın arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. İngiltere'nin Sağlık Hizmetleri bugün yaptığı açıklamada, İngiltere’de sinir gazı ile zehirlenen eski Rus ajanı Sergey Skripal’in taburcu edildiğini bildirdi. Skripal’in hastaneden nereye götürüldüğünün bilinmediği ifade edildi

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 16:42
Ajan Skripal hakkında flaş gelişme

Salisbury Bölge Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Cara Charles-Barks yaptığı açıklamada, 'in hastaneden taburcu olduğunu söyledi.

Charles-Barks, Sergey Skripal'in hastaneden taburcu olduktan sonra nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmediklerini ifade ederek, gelecekte onu yeniden tedavi edip etmeyecekleri sorusunu açıklığa kavuşturmadı. Hastaneden verilen bilgide, hastanın tüm bilgilerinin korunma altına alındığı belirtildi.

Skripal'ın kizi Yulia Skripal ise hastaneden Nisan ayında taburcu edilmişti.

Eski Rus casusu Sergey Skripal ve kızı Yulia 4 Mart'ta Salisbury'de bilinmeyen bir kimyasal madde ile zehirlenmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

İngiliz hükümeti Skripal ve kızının kimyasal saldırı ile zehirlendiğini ve bu olayda 'nın parmağı olduğunu söylemişti. Daha sonra , ülkeden 23 Rus diplomatını sınır dışı etti. ABD, Kanada, Norveç, Avustralya, Moldova, Arnavutluk, Makedonya ve Ukrayna, 'yi desteklemek için aynı adımı attı. Toplamda, bu ülkelerden 150 Rus diplomatı sınır dışı edildi. Rusya buna yanıt olarak aynı ülkelerin diplomatlarını sınır dışı ederek cevap vermişti.

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Ajan Skripal hakkında flaş gelişme
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