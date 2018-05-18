İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Siyonistlere izin vermemeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerin ardından yaptığı davet üzerine İstanbul'a gittiğini belirten Ruhani, "ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası kurallar aykırıdır. ABD yönetimi bugün İslam dünyası ve kamuoyunda her zamankinden daha fazla nefret edilir hale geldi" dedi.

'BU TOPRAKLARIN GERÇEK SAHİBİ FİLİSTİN HALKI'

Ruhani, Filistin ve Kudüs meselesinin her zaman İslam dünyasının ilk meselesi olduğunu söylerdi ve ekledi, "Bu toprakların gerçek sahibi Filistin halkıdır."