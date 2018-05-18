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Ruhani: Siyonistlere izin vermemeliyiz

Hasan Ruhani,  İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Zirvesi'ne katılmak için 'a hareket etmeden önce Tahran'da yaptığı konuşmada, "Siyonistlerin yasadışı durumlarını kademeli olarak meşru kılmalarına izin vermemeliyiz" diye uyardı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 11:37
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Siyonistlere izin vermemeliyiz

Cumhurbaşkanı 'ın 'deki son gelişmelerin ardından yaptığı davet üzerine 'a gittiğini belirten Ruhani, "'nin büyükelçiliğini 'e taşıması, Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası kurallar aykırıdır. ABD yönetimi bugün İslam dünyası ve kamuoyunda her zamankinden daha fazla nefret edilir hale geldi" dedi.

'BU TOPRAKLARIN GERÇEK SAHİBİ FİLİSTİN HALKI'

Ruhani, Filistin ve Kudüs meselesinin her zaman İslam dünyasının ilk meselesi olduğunu söylerdi ve ekledi, "Bu toprakların gerçek sahibi Filistin halkıdır."

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Siyonistlere izin vermemeliyiz
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