İran'da İsrail ve ABD protesto edildi

İran'ın başkenti Tahran'da cuma namazı çıkışı İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamları protesto edildi. ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki gösteren binlerce İranlı, cuma namazı çıkışı başkent Tahran'daki Tahran Üniversitesi yerleşkesinde gösteri düzenledi.

İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Göstericiler ellerinde taşıdıkları dövizler eşliğinde ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Öte yandan Tahran cuma imamı Hüccetülislam Kazım Sıddiki de cuma hutbesinde İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına tepki gösterdi.

Filistin halkının ABD'nin kararına karşı tek vücut direndiğini ve bunun sonucunda katliama uğradığını belirten Sıddıki, bu saldırıların ABD ve İsrail rejimlerinin utanç dolu tarihlerine eklenmiş yeni birer kara sayfa olduğunu ifade etti.

Sıddıki, "ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ederek elçiliğini Filistinlilerin vatanı Kudüs'e taşıması bugünlerde meydana gelen en büyük faciadır." ifadesini kullandı. İranlı imam, bazı Arap ülkelerini de söz konusu olay karşısında sessiz kalmakla eleştirdi.