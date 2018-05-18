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'ın başkenti Tahran'da vatandaşlar cuma namazı çıkışı 'in katliamlarını etti. 'nin Büyükelçiliği'nin 'e taşınması ve İsrail'in 'de yaptığı katliama tepki gösteren binlerce İranlı gösteri düzenledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2018 16:28
İran'da İsrail ve ABD protesto edildi

'ın başkenti Tahran'da cuma namazı çıkışı 'in lilere yönelik katliamları edildi. 'nin Büyükelçiliğini 'e taşıması ve İsrail'in 'de yaptığı katliama tepki gösteren binlerce İranlı, cuma namazı çıkışı başkent Tahran'daki Tahran Üniversitesi yerleşkesinde gösteri düzenledi.

İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATTILAR

Göstericiler ellerinde taşıdıkları dövizler eşliğinde ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı. Öte yandan Tahran cuma imamı Hüccetülislam Kazım Sıddiki de cuma hutbesinde İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarına tepki gösterdi.

Filistin halkının ABD'nin kararına karşı tek vücut direndiğini ve bunun sonucunda katliama uğradığını belirten Sıddıki, bu saldırıların ABD ve İsrail rejimlerinin utanç dolu tarihlerine eklenmiş yeni birer kara sayfa olduğunu ifade etti.

Sıddıki, "ABD'nin uluslararası hukuku ihlal ederek elçiliğini Filistinlilerin vatanı Kudüs'e taşıması bugünlerde meydana gelen en büyük faciadır." ifadesini kullandı. İranlı imam, bazı Arap ülkelerini de söz konusu olay karşısında sessiz kalmakla eleştirdi.

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İran'da İsrail ve ABD protesto edildi
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