İşte Putin'in yeni silahı! ‘Kamikaze’ denizaltısı…

Rusya'nın geliştirdiği yeni insansız denizaltıya ait görseller yayınlandı. Yeni nesil savaş makinesi 'kamikaze denizlatı' olarak da anılıyor. Zira insansız silahın geliştirilme amacı düşman limanlarına bu tarz saldırılar düzenlemek.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından görselleri kamuoyu ile paylaşılan silah 2 megaton nükleer başlık taşıyabiliyor ve 70 knot jızla ilerliyor.

ÇİN'İN İLK YERLİ UÇAK GEMİSİ SEYİR TESTİNİ TAMAMLADI

Çin'in ilk yerli uçak gemisi Type-001A, ilk seyir testini tamamlayarak Dalien Limanı'na döndü. Üretimine 2012 yılında başlanan 001A sınıfı uçak gemisinin ağırlığı 50 bin tonu, uzunluğu 315 metre. Geminin genişliği ise 75 metreyi buluyor.

Çin'in Liaoning eyaletindeki Dalien Limanı'ndan 13 Mayıs'ta ayrılarak denize açılan Type-001A, iletişim, yakıt ve yangın güvenliği gibi temel sistemlerin test edilmesinin ardından tekrar limana döndü.

Üretici firma CSIC, ilk kez denize açılan yerli uçak gemisini 6 ay boyunca çeşitli testlere tabi tutacak. Geçen yıl nisan ayında törenle suya indirilen uçak gemisi 001A'nın 2020'de tamamen operasyonel şekilde ordunun envanterinde yerini alması bekleniyor.