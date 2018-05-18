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’a suikast girişimi” iddiası

Giriş Tarihi: 18.5.2018
“Prens Selman’a suikast girişimi” iddiası
merkezli haber sitelerinde Suuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. 32 yaşındaki Selman'ın haftalardır ortalıkta görülmediğine dikkat çekilen haberlerde 'ın başkenti Riyad'da bulunan Kraliyet Sarayı'nda 21 Nisan'da yaşanan olaylar hatırlatıldı. Prens'e karşı darbe girişiminin yaşandığı iddia edilirken, Selman'ın da o gece yaşanan çatışma sırasında öldürülmüş ya da yaralanmış olabileceği öne sürüldü. İran basınındaki iddiaları ele alan Rus haber ajansı Sputnik ise Selman'ın sık sık kameralar karşısına çıkmayı sevdiğini belirtilerek uzun süredir gözükmemesinin şüpheli olduğunu kaydetti.
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“Prens Selman’a suikast girişimi” iddiası
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