Şelaleden düşen çocuk kurtuldu

İngiltere
'de şelaleden düşen 3 yaşındaki çocuk mucizevi bir şekilde sağ olarak kurtarıldı. Küçük çocuk, Galler'de yer alan yaklaşık 45 metre yüksekliğindeki Pistyll Rhaeadr şelalesinden kayarak sulara gömüldü. Durumu gören bir kişi suya dalarak çocuğu sağ olarak kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan
çocuğun yaşamsal bir tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Görgü tanıkları, küçük çocuğun teyzesiyle birlikte gezintide olduğunu ve bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştüğünü ifade etti. Teyzenin ayağı kayan çocuğu tutmaya çalıştığı ancak ağaca çarpması nedeniyle onu kurtaramadığı ifade edildi. Sağlık ekibi, teyzenin de şans eseri küçük sıyrıklarla kazayı atlattığını belirtti.