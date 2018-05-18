Yılın düğününde sahneye çıkacak

İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry
ve Meghan Markle'ın düğününe geri sayım başladı. Cumartesi gerçekleşecek yılın düğününde ünlü yıldız Elton John
'un sahne alacağı belirtildi. İngiliz sanatçı, düğünde sahne alabilmek için Las Vegas'ta gerçekleşecek gösterilerini iptal etme kararı almıştı. En son 21 yıl önce Diana'nın cenaze töreninde bir parça seslendiren John, yıllar sonra oğlu Harry için sahneye çıkacak. Elton John, 2011'de gerçekleşen Prens William ile Cambridge Düşesi'nin düğününe de katılmış ancak sahne almamıştı.