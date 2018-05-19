Bir ülke daha büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor!

Paraguay Dışişleri Bakanı Eladio Loizaga bir radyoya yaptığı açıklamada Büyükelçiliğin önümüzdeki günlerde açılmasının planlandığını söyledi. Paraguay hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Kudüs Büyükelçiliği Salı günü Paraguay Devlet Başkanı Horacio Cartes'in de hazır bulunacağı törenle hizmete girecek.

8 AY ÖNCE KARAR VERİLMİŞ

Loizaga Devlet başkanı Cartes'in sekiz ay önce Büyükelçiliğin nakline karar verdiğini ve bu adımın diğer devletlerin Büyükelçiliklerini Kudüs'e nakletmeleriyle ilgisinin olmadığını belirtti.

PARAGUAY'DA TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Kudüs'e taşınma kararı Paraguay'da tartışmalara yol açtı. İki ay sonra devlet başkanlığı görevini Cartes'ten devralacak olan Mario Abdo Benitez konunun kendisine danışılmadığını söyledi.

BÜYÜKELÇİLİĞİN KUDÜS'E TAŞINMASI FİLİSTİNLİLER İLE İŞBİRLİĞİNİ ETKİLEMEZ

Dışişleri Bakanı'nın ifadesine göre Cartes Büyükelçilikle ilgili kararı 2016 yılında İsrail'e yaptığı ziyaretten sonra verdi. Loizaga "Hükümet merkezi Kudüs'te. Devlet Başkanlığı ve Başbakanlık Kudüs'te. Resmi ziyaretler de Kudüs'e yapılıyor", dedi. Paraguay Dışişleri Bakanı Büyükelçiliğin nakledilmesinin Filistinlilerle "yoğun ve son derece sıkı" işbirliği yapmalarına mani teşkil etmediğini söyledi.

Pazartesi günü ABD'nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışı kanlı olaylara yol açmış, İsrail ile Gazze arasındaki bölgede protesto gösterilerine katılan 62 Filistinli İsrail askerleri tarafından öldürülmüş, yaklaşık 3 bin kişi yaralanmıştı.