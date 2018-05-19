BM: Kerkük’te oylar yeniden sayılmalı

Irak
'ta
12 Mayıs'ta yapılan genel seçim
in ardından Birleşmiş Milletler, (BM
) Kerkük
'te oyların yeniden sayılması için Bağdat
'a çağrı yaptı. BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Yan Kubish, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'ndan, seçimlerde hile iddialarına yönelik incelemelere başlanmasını istedi. Bas News'a göre, Yan Kubish, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük başta olmak üzere belirlenen seçim sandıklarında yeniden sayım yapılmasını talep etti. Şüphelerinin giderilmesi için, siyasi parti gözlemcilerinin katılımıyla oy sayımı yapılaması ve sonuçların açıklaması gerektiğinin altını çizen Kubish, BM'nin konuyla ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.