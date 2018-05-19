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: ’te oylar yeniden sayılmalı

Giriş Tarihi: 19.5.2018
BM: Kerkük’te oylar yeniden sayılmalı
'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel in ardından Birleşmiş Milletler, () 'te oyların yeniden sayılması için 'a çağrı yaptı. BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Yan Kubish, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'ndan, seçimlerde hile iddialarına yönelik incelemelere başlanmasını istedi. Bas News'a göre, Yan Kubish, yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük başta olmak üzere belirlenen seçim sandıklarında yeniden sayım yapılmasını talep etti. Şüphelerinin giderilmesi için, siyasi parti gözlemcilerinin katılımıyla oy sayımı yapılaması ve sonuçların açıklaması gerektiğinin altını çizen Kubish, BM'nin konuyla ilgili her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.
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BM: Kerkük’te oylar yeniden sayılmalı
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