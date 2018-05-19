Küba’da uçak faciası: 110 ölü

Küba
'nın başkenti Havana
'dan Holguin'e gitmek üzere havalanan ve içinde 104 yolcu ile 9 mürettebat bulunan Boeing 737 tipi uçak, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Havana'ya sınır Santiago de Las Vegas
kenti yakınlarındaki tarım alanına düşen uçak alev topuna döndü. Uçağın enkazına ulaşan itfaiye ekipleri alevler müdahale ederken, ilk yardım ve sağlık ekipleri ise 100'den fazla cesede ulaştı. Küba'nın resmi gazetesi Granma, içinde 113 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedaviye alınan bu yolcuların durumunun ağır olduğunu bildirdi. Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz- Canel Bermudez de olay yerine giderek kaza hakkında bilgi aldı. Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı belirtildi.