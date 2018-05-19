Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Küba’da uçak faciası: 110 ölü

’da uçak faciası: 110 ölü

’dan Holguin kentine gitmek üzere havalanan ve içinde 113 kişinin bulunduğu uçak, kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Sadece 3 kişi kurtuldu

Giriş Tarihi: 19.5.2018
Küba’da uçak faciası: 110 ölü
'nın başkenti 'dan Holguin'e gitmek üzere havalanan ve içinde 104 yolcu ile 9 mürettebat bulunan Boeing 737 tipi uçak, Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Havana'ya sınır Santiago de kenti yakınlarındaki tarım alanına düşen uçak alev topuna döndü. Uçağın enkazına ulaşan itfaiye ekipleri alevler müdahale ederken, ilk yardım ve sağlık ekipleri ise 100'den fazla cesede ulaştı. Küba'nın resmi gazetesi Granma, içinde 113 kişinin bulunduğu uçaktan sadece 3 kişinin kurtulduğunu, hastanede tedaviye alınan bu yolcuların durumunun ağır olduğunu bildirdi. Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz- Canel Bermudez de olay yerine giderek kaza hakkında bilgi aldı. Uçağın, Cubana Havayolları tarafından Meksikalı bir şirketten kiralandığı belirtildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küba’da uçak faciası: 110 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN