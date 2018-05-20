Hırvat gümrüğü, Avrupalı Türklerin Saraybosna'ya girişini engelliyor

Bosna'da düzenlenecek UETD genel kuruluna katılmak üzere otobüslerle Saraybosna'ya giden Almanyalı Türkler Hırvat gümrüğüne takıldı.

SAATLERDİR GÜMRÜK ALANINDA BEKLETİLİYORLAR

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek UETD Genel Kurulu'na katılmak üzere yola çıkan Avrupalı Türkler, Hırvatistan'a takılıp kaldı. Vatandaşlar saatlerdir gümrükte otobüslerin içinde bekletiliyor.

SARAYBOSNA'DAKİ UETD GENEL KURULUNA KATILACAKLAR

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Bosna Hersek'te düzenlenecek genel kuruluna katılmak üzere yola çıkan otobüsler saatlerdir Hırvatistan'da bekletiliyor.

YÜZLERCE TÜRK VATANDAŞ MAĞDUR EDİLDİ

Genel kurulun gerçekleştirileceği Saraybosna'ya doğru Almanya'dan hareket eden 16 otobüsün Bosna'ya geçişine izin verilmedi. İlk gelen iki otobüs saat 08.00 ve 10.00'da gümrükten geçti. Ancak daha sonra gümrüğe giren otobüsler beklemeye alındı.

"BATI'DAN HIRVATİSTAN, DOĞU'DAN SIRBİSTAN ENGELLİYOR"

Almanya Duisburg UETD Şube Başkanı Bayram Köylü, olayla ilgili olarak şöyle konuştu:



"Maalesef Bosna-Hersek'in çevresindeki ülkeler buraya gelmek isteyen vatandaşlarımızın gümrük kapılarında yoğunluk yaşadıklarını öğrendik. Sınır kapılarında bir yoğunluk var. Bizim konuştuğumuz arkadaşlar çok uzun saatler süren işlemler nedeniyle mağdur oluyor. Vatandaşlarımızın haksız yere mağdur edilmesini kınıyoruz. Avrupa'dan gelenler Hırvatistan tarafından engelleniyor. Doğu'dan gelenler ise Sırbistan tarafından engelleniyor."



Almanya'dan Saraybosna'ya ulaşan Tuğba Yıldırım ise "Arkadaşlarımız buraya gelmek üzere yola çıktılar ancak şu anda Hırvatistan sınır kapısında yaklaşık 3 saattir bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

Hırvat gümrük yetkilileri konu ilgili bir açıklama yapmadı. Otobüslerde sabah saatlerinden beri bekleyen vatandaşlar ise mağdur oldu.

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