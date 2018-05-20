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Kiliseye kanlı saldırı: 7 ölü

Giriş Tarihi: 20.5.2018
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Grozni'de 4 silahlı saldırgan, şehir merkezindeki Aziz Mihail Kilisesi'ne saldırı düzenledi. Cemaati rehin almaya çalışan saldırganlara polis operasyon düzenledi. Çıkan çatışmada, kiliseyi korumakla görevli 2 polis ile cemaatten 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganların da polis tarafından öldürüldüğü belirtildi. Çeçenistan lideri , "Militanların bir Batı ülkesinden talimat aldıkları yönünde bilgi var" dedi
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Kiliseye kanlı saldırı: 7 ölü
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