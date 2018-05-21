Çin ABD ile ticaret gerilimi istemiyor!

Çin dışişleri bakanlığı, ABD ile ticaret konusunda gerilim yaşanmasını istemediğini açıkladı. ABD ve Çin arasında daha kapsamlı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışmalar sürüyor. İki ülke bu süreçte, karşılıklı gümrük vergisi tehditlerinden vazgeçme konusunda uzlaştılar.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Lu Kang bu açıklamayı bugün basın bilgilendirme toplantısında yaptı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada, iki tarafın da karşılıklı olarak gümrük vergisi tehditlerinden vazgeçtiklerini ve bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.

Mncuhin "Ticaret savaşını beklemeye alıyoruz" dedi.