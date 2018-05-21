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ile ticaret gerilimi istemiyor!

Dışişleri bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ile ticaret gerilimi yaşanmasının istenmediği belirtildi. ABD'nin "Çin ile ticaret savaşlarını askıya aldık" ifadelerinin ardından Çin'den açıklama geldi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 12:24
Çin ABD ile ticaret gerilimi istemiyor!

dışişleri bakanlığı, ile ticaret konusunda gerilim yaşanmasını istemediğini açıkladı. ABD ve Çin arasında daha kapsamlı bir ticaret anlaşması üzerinde çalışmalar sürüyor. İki ülke bu süreçte, karşılıklı gümrük vergisi tehditlerinden vazgeçme konusunda uzlaştılar.

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Lu Kang bu açıklamayı bugün basın bilgilendirme toplantısında yaptı. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada, iki tarafın da karşılıklı olarak gümrük vergisi tehditlerinden vazgeçtiklerini ve bir anlaşmaya varmak için çalışmaya devam edeceklerini söylemişti.

Mncuhin "nı beklemeye alıyoruz" dedi.

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Çin ABD ile ticaret gerilimi istemiyor!
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