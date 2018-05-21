Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Iraklı din adamı Sadr seçim zaferinden sonra İran yanlısı lider Amiri ile görüştü

Sadr zaferinden sonra yanlısı lider ile görüştü

'ta lideri olduğu siyasi bloğun parlamento lerini kazandığı açıklanan Şii Mukteda el Sadr, yanlısı bloğun lideri Hadi el ile bir araya geldi.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 09:29
Iraklı din adamı Sadr seçim zaferinden sonra İran yanlısı lider Amiri ile görüştü

'ta lideri olduğu siyasi bloğun parlamento lerini kazandığı açıklanan Şii Mukteda el Sadr, yanlısı bloğun lideri Hadi el ile bir araya geldi. Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarına göre, Sadr'ın desteklediği koalisyon birinci çıktı.

Sadr'ın yönettiği Sairun bloğu parlamentoda 54 sandalye kazanırken Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonu 47 sandalye ile ikinci, Başbakan Haydar Abadi başkanlığındaki Zafer ittifakı koalisyonu da 42 sandalye ile üçüncü oldu.

KOALİSYON İÇİN MÜZAKERE

Sadr'ın makamından yapılan açıklamaya göre toplantıda, iki siyasi rakip 2018 parlamento seçimlerinin sonuçlarını görüştüler. Açıklamada, "Hükümet kurma süreci ulusal bir karar olmalı ve kazanan blokların tümünün katılımını içermeli" denildi. Ancak en yüksek koltuk sayısını kazanmış olması, kendisi aday olmadığı için parlamentoya seçilmemiş olan Sadr'ın başbakanı belirleyebileceğini otomatik olarak garanti etmiyor.

Seçimlerde hiçbir aday salt çoğunluk kazanmadığı için, koalisyon hükümeti için aylar süren müzakereler yapılması bekleniyor.

İkinci sırada yer alan ve Irak'ın en güçlü isimlerinden biri olan Amiri, paramiliter grupların lideri ve on yıllardır İran'la yakın ilişkiler içinde.

ABD BAŞBAKAN OLAMASA DA IRAK'IN SEÇİMLERİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Irak'ta, İran nüfuzuna karşı olan ve uzun yıllardır karşıtı olan Sadr başbakan olamasa da, Sairun bloğunun zaferi, görüşmelerde güçlü bir söz sahibi olmasını sağlayacak. Seçimlerden önce Tahran, Sadr bloğunun, yakın müttefiki Irak'ı yönetmesine izin vermeyeceğini açıkça söylemişti. İran geçmişte Irak'ın başbakan seçimlerini etkileyebiliyordu.

Sadr'ın Amiri'den önce de Başbakan Haydar Abadi ile de görüşmesi de bir koalisyon olasılığına işaret ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Iraklı din adamı Sadr seçim zaferinden sonra İran yanlısı lider Amiri ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN