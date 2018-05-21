Iraklı din adamı Sadr seçim zaferinden sonra İran yanlısı lider Amiri ile görüştü

Irak'ta lideri olduğu siyasi bloğun parlamento seçimlerini kazandığı açıklanan Şii din adamı Mukteda el Sadr, İran yanlısı bloğun lideri Hadi el Amiri ile bir araya geldi. Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimlerinin kesin sonuçlarına göre, Sadr'ın desteklediği koalisyon birinci çıktı.

Sadr'ın yönettiği Sairun bloğu parlamentoda 54 sandalye kazanırken Amiri liderliğindeki Fetih koalisyonu 47 sandalye ile ikinci, Başbakan Haydar Abadi başkanlığındaki Zafer ittifakı koalisyonu da 42 sandalye ile üçüncü oldu.

KOALİSYON İÇİN MÜZAKERE

Sadr'ın makamından yapılan açıklamaya göre toplantıda, iki siyasi rakip 2018 parlamento seçimlerinin sonuçlarını görüştüler. Açıklamada, "Hükümet kurma süreci ulusal bir karar olmalı ve kazanan blokların tümünün katılımını içermeli" denildi. Ancak en yüksek koltuk sayısını kazanmış olması, kendisi aday olmadığı için parlamentoya seçilmemiş olan Sadr'ın başbakanı belirleyebileceğini otomatik olarak garanti etmiyor.

Seçimlerde hiçbir aday salt çoğunluk kazanmadığı için, koalisyon hükümeti için aylar süren müzakereler yapılması bekleniyor.

İkinci sırada yer alan ve Irak'ın en güçlü isimlerinden biri olan Amiri, paramiliter grupların lideri ve on yıllardır İran'la yakın ilişkiler içinde.

ABD BAŞBAKAN OLAMASA DA IRAK'IN SEÇİMLERİNİ ETKİLEYEBİLİYOR

Irak'ta, İran nüfuzuna karşı olan ve uzun yıllardır ABD karşıtı olan Sadr başbakan olamasa da, Sairun bloğunun zaferi, görüşmelerde güçlü bir söz sahibi olmasını sağlayacak. Seçimlerden önce Tahran, Sadr bloğunun, yakın müttefiki Irak'ı yönetmesine izin vermeyeceğini açıkça söylemişti. İran geçmişte Irak'ın başbakan seçimlerini etkileyebiliyordu.

Sadr'ın Amiri'den önce de Başbakan Haydar Abadi ile de görüşmesi de bir koalisyon olasılığına işaret ediyor.