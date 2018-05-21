İsrail'den Filistinli tutuklunun ölümünü protesto eden mahkumlara müdahale

İsrail güçlerinin, Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın (53) ölümünü protesto eden cezaevlerindeki Filistinli mahkumlara müdahale ettiği bildirildi.

AVİYSAT'IN ÖLÜMÜ PROTESTO EDİLDİ VE KOĞUŞLARDA TEKBİR GETİRİLDİ

Filistinli Esirler ve Özgürler Heyeti Sözcüsü Mecdi el-Adra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'taki Ofer ile Necef Çölü'ndeki Nefha cezaevlerinde Filistinli mahkumların, Aviysat'ın ölümünü protesto ederek ayaklandığını ve koğuşlarda tekbir getirdiğini söyledi.

FİLİSTİNLİ TUTUKLU KALBİNE PIHTI ATMASI SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail güçlerinin, cezaevlerindeki koğuşları kapatarak, Aviysat'ın ölümünü protesto eden Filistinli mahkumları engellediğini ifade eden Adra, Ofer ile Nefha cezaevlerinde gerginliğin devam ettiğini ve İsrail güçlerinin bu cezaevlerine girmeye hazırlandığını aktardı.

İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Aviysat'ın kalbe kan pıhtısı atması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.



