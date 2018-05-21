‘Kraliçe görsün’ diye boş kaldı

Prens Harry
ve ABD'li oyuncu Meghan Markle'ın cumartesi günü St. George Kilisesi'ndeki düğünlerinde Prens Harry'nin ağabeyi Cambridge Dükü William'ın yanındaki koltuğun boş olması, İngiliz halkı ve medyasının en çok merak ettiği konu oldu. Sosyal medyada görüşlerini paylaşan İngilizler, koltuğun Prenses Diana
'nın anısını temsilen boş bırakıldığı yorumlarını yaparken, İngiliz medyası bu yorumlara yer verdi. Ancak Daily Mail
gazetesinin kraliyet muhabiri Rebecca English, bu gizemli koltuğun sırrını çözdü. Twitter'dan konuyla ilgili bir mesaj atan English, "Medyada koltuğun Prenses Diana'nın anısına boş bırakıldığına ilişkin bazı haberler görüyorum. Buckingham Sarayı
'ndan bana yapılan açıklamada, koltuğun Kraliçe
için boş bırakıldığı bildirildi.
Kraliçe'nin görülür bir yerde oturması gerekiyormuş. Ancak anlaşılan o ki, Kraliçe'nin favori yeri kilise düğünü sırasında oturduğu koltuk" bilgisini paylaştı.