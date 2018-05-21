SON DAKİKA:ABD’den İran’a 12 maddelik talep listesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin İran'a yönelik atacağı adımları duyurdu. Pompeo, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları sona erdiğinde, bunun tarihin en sert yaptırımları olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yönelik yaptırımların sona ermesinin ardından söz konusu ülkenin ekonomisinin ayakta kalmasına çalışacak hale geleceğini öne sürdü.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Pompeo, ABD'nin İran'ın bölgedeki saldırganlığına karşı bölgesel müttefiklerle işbirliği içinde olacağını duyurdu. Pompeo, İran'ın rotasını değiştirmemesi durumunda, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar büyüyeceğini ve bu nedenle durumun İran için daha acı verici olacağını söyledi.

ABD'li bakan, İran'a yeni yaptırımların yolda olduğunu aktardı.

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