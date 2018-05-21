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SON DAKİKA:’den ’a 12 maddelik talep listesi

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ’dan ABD’nin istediği 12 konuyu sıraladı. İstekler arasında İran’ın ’deki askerlerini geri çekmesi de var.

Giriş Tarihi: 21.5.2018 16:51 Güncelleme Tarihi: 21.5.2018 17:00
SON DAKİKA:ABD’den İran’a 12 maddelik talep listesi

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin 'a yönelik atacağı adımları duyurdu. Pompeo, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları sona erdiğinde, bunun tarihin en sert yaptırımları olacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Pompeo, İran'a yönelik yaptırımların sona ermesinin ardından söz konusu ülkenin ekonomisinin ayakta kalmasına çalışacak hale geleceğini öne sürdü.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Pompeo, ABD'nin İran'ın bölgedeki saldırganlığına karşı bölgesel müttefiklerle işbirliği içinde olacağını duyurdu. Pompeo, İran'ın rotasını değiştirmemesi durumunda, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar büyüyeceğini ve bu nedenle durumun İran için daha acı verici olacağını söyledi.

ABD'li bakan, İran'a yeni yaptırımların yolda olduğunu aktardı.

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SON DAKİKA:ABD’den İran’a 12 maddelik talep listesi
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