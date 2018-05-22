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ABD’den ’a eşi benzeri görüşmemiş yaptırım tehdidi

Bakanı Mike Pompeo, yönetiminin politikasını değiştirmemesi durumunda eşi benzeri görülmemiş finansal baskıyla ve tarihteki en güçlü yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını söyledi. Pompeo, ülkedeki tüm nükleer alanlara şartsız giriş sağlanması gerektiğini ifade ederek, İran’ın tüm ABD vatandaşlarını serbest bırakmasını ve ’i tehdit etmeyi durdurmasını istedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 22.5.2018 06:26
ABD’den İran’a eşi benzeri görüşmemiş yaptırım tehdidi

Bakanı Mike Pompeo, yaptığı basın toplantısında ile nın kusurları nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

"BENZERİ GÖRÜŞMEMİŞ FİNANSAL BASKI"

Pompeo, politikasını değiştirmemesi durumunda İran'a "benzeri görüşmemiş finansal baskı" uygulanacağını belirterek, İran'la "yasaklı iş yapan" firmaların da hesaba katılacağını ifade etti.

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İran'la "yeni anlaşma" için 12 zor şart belirlendiğini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'ya hükmetmek için bir daha asla İran'ın eline açık çek geçmeyeceğini belirtti.

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NE İSTEDİĞİNİN FARKINDA DEĞİL!

Pompeo, ülkedeki tüm nükleer alanlara şartsız giriş sağlanması gerektiğini ifade ederek, İran'ın tüm ABD vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini, 'deki Husileri desteklemeyi sonlandırması ve 'den tüm güçlerini geri çekerek 'i tehdit etmeyi durdurması gerektiğini söyledi.

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ABD’den İran’a eşi benzeri görüşmemiş yaptırım tehdidi
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