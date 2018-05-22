ABD’den İran’a eşi benzeri görüşmemiş yaptırım tehdidi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı basın toplantısında İran ile nükleer anlaşmanın kusurları nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

"BENZERİ GÖRÜŞMEMİŞ FİNANSAL BASKI"

Pompeo, politikasını değiştirmemesi durumunda İran'a "benzeri görüşmemiş finansal baskı" uygulanacağını belirterek, İran'la "yasaklı iş yapan" firmaların da hesaba katılacağını ifade etti.

İran'la "yeni anlaşma" için 12 zor şart belirlendiğini söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Orta Doğu'ya hükmetmek için bir daha asla İran'ın eline açık çek geçmeyeceğini belirtti.

NE İSTEDİĞİNİN FARKINDA DEĞİL!

Pompeo, ülkedeki tüm nükleer alanlara şartsız giriş sağlanması gerektiğini ifade ederek, İran'ın tüm ABD vatandaşlarını serbest bırakması gerektiğini, Yemen'deki Husileri desteklemeyi sonlandırması ve Suriye'den tüm güçlerini geri çekerek İsrail'i tehdit etmeyi durdurması gerektiğini söyledi.